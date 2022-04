À espera do primeiro bebé, Marta Melro partilhou nas redes sociais algumas curiosidades sobre esta fase, nomeadamente como se sente em relação às roupas de grávida e o 'aparecimento' de celulite.

"Facto: Estou super grávida! Não pareço nada aquelas grávidas que só comeram muito ao almoço (que também são lindas). Facto: Adoro estar grávida ( pelo menos até agora). Facto: Detesto quase todas as roupas de grávida. Tentei mas não consegui ver-me em biquínis de grávida. Santa paciência, prefiro ser um bolinha com mania que é sexy do que sentir-me um wrap mal amanhado. E nesta foto não se nota mas, gente, a celulite do demónio veio como brinde na gravidez", escreveu.

O desabafo da atriz surge na legenda de uma foto em que aparece de biquíni a exibir a barriguinha.

Recorde-se que a atriz aguarda a chegada do primeiro filho juntamente com Paulo Vintém, com quem começou a namorar em 2018.

