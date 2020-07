"Quando se tem quatro filhas maravilhosas que merecem todo o meu esforço e dedicação", foi com estas palavras que Luciana Abreu começou por se dirigir aos fãs através de uma fotografia que publicou na sua página de Instagram.

A cantora e atriz surpreendeu de novo os seguidores com um retrato único em que aparece de costas com as suas meninas, uma imagem que serviu, sobretudo, para mostrar o quanto está orgulhosa.

"Sim... esta é a homenagem que a mamã vos faz. Parabéns minhas filhas por terem passado de ano com excelentes notas. Excelentes. Só posso pedir uma coisa a Deus... que haja saúde, porque de resto, vocês conseguem superar sempre as minhas expectativas. SIM! Eu estou muito ORGULHOSA. [...] Desculpem a partilha, mas o meu coração de mãe não aguentou tanta alegria", escreveu.

