Mafalda Rodiles foi uma das caras conhecidas que marcou presença na apresentação da novela 'Amar Demais', da TVI, que teve lugar na passada segunda-feira, dia 14, em Lisboa. Um projeto que assinala o seu regresso ao pequeno ecrã, depois de uma década afastada das câmaras.

Se assistiu à primeira semana de episódios e deu pela falta da atriz, não estranhe. A personagem de Mafalda Rodiles vai tardar a chegar, mas a artista garante que valerá a espera.

"Entro no episódio 100. Entro no meio e vou até ao fim. Venho para enfrentar algumas personagens fortes da história. [A minha personagem] chama-se Liliana, não é uma vilã, é uma mulher muito forte que vem vingar-se", adiantou.

Depois de vestir a pele de quatro vilãs e de dar vida a um papel cómico, a atriz abraça finalmente uma personagem que "vive um grande amor".

Questionada sobre o que tem em comum com Liliana, não deixou de referir que se trata de uma mulher que também enfrentou uma separação: "Divorciou-se. Não tem filhos, mas divorciou-se e volta para se vingar. É uma mulher que é vulnerável também. É uma mulher real".

A separação e o regresso às origens depois de uma década

Foi há dez anos que Mafalda Rodiles embarcou rumo ao Brasil com o intuito de passar "dois ou três meses" no 'país irmão', mas a vida trocou-lhe as voltas e a aura carioca roubou-lhe o coração. Depois de dois anos, apaixonou-se pelo pai dos seus filhos - Mel e Martim - e tomou a decisão de construir uma família no outro lado do oceano, deixando de lado o sonho de ser atriz.

"Foi uma escolha minha, muito condicionada por estar no Brasil. Adoro ser mãe, foi uma coisa pela qual realmente me apaixonei. Não me arrependo. Até aos três anos, é ótimo se as crianças puderem estar com os pais", afirmou.

No verão de 2019 anunciou estar separada e garantiu que a decisão de fazer as malas e regressar a Portugal foi imediata. É no país que a viu nascer que quer que os filhos cresçam felizes e em segurança.

"Não parece que passaram dez anos. Estou muito contente por estar de volta, nunca pensei ser emigrante. Fui para ficar dois ou três meses. Mas assim que me separei, não tive dúvidas que queria voltar (...) O pai [dos meus filhos] concorda que aqui é melhor para eles", disse.

Quanto à relação com o ex-marido, garante que está "ótima". "Não sou pessoa de ter más relações com ninguém", frisou.

De coração livre e disponível para amar

Numa fase serena, dedicada aos filhos e ao regresso à televisão, Mafalda Rodiles deixa espaço para que a vida a surpreenda com um novo amor. Depois da separação, viveu um romance que acabou por não vingar. Mas não permitiu que a experiência lhe fechasse as portas do coração.

"Claro [que estou aberta ao amor]. Acho que temos de estar sempre, a vida sem amor não tem muita graça. Obviamente que é outra fase, tenho dois filhos pequenos. Mas neste momento estou super bem”, rematou.

