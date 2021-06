Rita Pereira, de 39 anos, faz parte da faixa etária (35 anos ou mais) que já pode agendar a marcação para a toma da vacina contra a Covid-19. Radiante, a atriz não perdeu tempo e já tratou do assunto.

"Já tenho a minha vacinação agendada e estou tão feliz", declara o rosto da TVI, que através de um longo texto explica os motivos de tamanha felicidade.

"Feliz porque vejo a luz ao fundo do túnel, feliz porque estou a proteger a minha saúde e a dos mais vulneráveis, feliz porque vou poder abraçar os meus avós, feliz por contribuir para a futura imunidade de grupo - o que também fará com que os turistas voltem para ajudar as centenas de famílias portuguesas que vivem do turismo -, feliz porque sou menos uma pessoa que irá ocupar os hospitais, podendo assim o serviço de saúde dedicar os seus esforços a ajudar pacientes com doenças não evitáveis e, claro, entre muitos outros aspectos positivos que traz a vacinação, porque poderei viajar com maior tranquilidade", realça.

Por fim, Rita Pereira deixa o apelo para que, tal como ela, todos os cidadãos agendem a toma da vacina.

"Bora lá pessoal, são cinco minutos da vossa vida, onde não gastam 1 cêntimo, só têm de se inscrever e depois poderão dizer com muito orgulho: EU ESTOU VACINADO", termina.

