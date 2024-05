Catarina Gouveia abriu o coração ao fazer uma partilha sobre a maternidade, mais precisamente sobre a importância da amamentação para mães e filhos, independentemente da sua duração.

A atriz e influenciadora digital revelou-se "emocionada" com as reações das seguidoras que se identificaram com a sua perspetiva.

"Estou muito, mas muito emocionada a ler os comentários e os testemunhos. Obrigada, de coração!", começa por escrever.

"Estou rodeada de mulheres mães incrivelmente inspiradoras para o percurso que quero para mim e para a minha filha. Ler-vos motiva-me e sei que servem de inspiração, também, para tantas outras mulheres", diz ainda.

Por fim, agradece, notando: "Obrigada. Que comunidade tão INCRÍVEL! Estou sem palavras!".



© Instagram - Catarina Gouveia

