Isabel Silva assume-se como "uma grande apreciadora" de café, motivo pelo qual aceitou sem hesitar o convite da Nespresso para esta quinta-feira, dia 7, marcar presença no evento de lançamento de um novo sistema de extração das máquinas da marca, no Altice Arena.

"Não é tanto o vício que tenho pelo café, eu gosto mesmo do sabor", conta ao conversar com o Fama ao Minuto.

Para a apresentadora o café deve ser servido sem açúcar, "para despertar e privilegiar o seu real sabor".

"Gosto normalmente de beber dois cafés por dia, um antes de fazer a minha atividade física e outro depois de almoço", diz, explicando que a partir do meio da tarde é preciso deixar o corpo relaxar para no dia seguinte acordar com a energia de sempre.

Afastada da televisão desde que há um ano saiu da TVI, Belinha, como carinhosamente é tratada pelos espetadores, está agora totalmente dedicada aos seus projetos fora do pequeno ecrã.

"Os meus projetos neste momento estão a correr muito bem, tenho o E-Fit Isabel Silva, tenho a minha marca de snacks, tenho a VOA, que é uma marca de água alcalina, tenho a minha plataforma digital, que é a DoBem, onde dedico grande parte do meu tempo à área de criação de conteúdos e depois continuo com os meus trabalhos no digital, na criação de conteúdos", conta.

A comunicadora, de 35 anos, assegura estar feliz com os vários desafios que tem em mãos, mas será que não começam a surgir algumas saudades da televisão?

"Gosto muito de criar conteúdos, gosto muito de comunicar, tenho a sorte e tenho o privilégio de o poder fazer também fora da televisão, porque a minha grande paixão, obviamente, passa pela comunicação e criação de conteúdos. A televisão é uma brilhante ferramenta para fazer aquilo que mais adoro. Gosto muito de trabalhar em televisão e estou completamente disponível para abraçar novos projetos", responde Isabel Silva, deixando claro que aguarda no momento um convite que a faça ter vontade de voltar e lhe dê oportunidade de brilhar no pequeno ecrã.

