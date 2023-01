"Estou com uma virose brutal". Estas foram as primeiras palavras de Jani Gabriel quando se dirigiu aos seguidores no Instagram através de um vídeo que partilhou nas stories, dando conta de que não estava muito bem de saúde.

A apresentadora pediu sugestões aos fãs para a entreter, como por exemplo séries, uma vez que estava "sem fazer nada" e doente.

No entanto, na mesma rede social, fez questão de destacar: "Não é Covid".

"Foi mesmo uma gastroenterite que me matou o resto do dia de ontem e o de hoje", explicou.

© Instagram_jani_gabriel

A partilha chega pouco tempo depois de ter mostrado algumas imagens da sua festa de aniversário.