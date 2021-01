A ex-concorrente do 'Big Brother - Duplo Impacto' considerou que o apresentador foi imparcial no que diz respeito à polémica com Hélder e Joana Diniz.

"Estás chateada comigo?", foi assim que Cláudio Ramos começou por conversar com Anuska, ex-concorrente do 'Big Brother - Duplo Impacto'. Sendo honesta, esta respondeu: "Estou chateada consigo. Fiquei desiludida porque senti que houve uma falta de imparcialidade no programa e acho que estão a levar a Joana com paninhos quentes e não gostei muito, sinceramente". Aceitando a opinião de Anuska, e notando que em nada fica chateado com a mesma, Cláudio deu o seu lado da história. "Sempre tive grande estima por si e pela Iury e acho que no que toca a isto considero que se o Hélder e a Anuska forem um casal, [...] o problema é do Hélder. Senti a Anuska a pedir demasiadas justificações à Joana e a saltar em cima do Hélder", disse Cláudio. Qual a sua opinião sobre o assunto?