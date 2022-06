Ezequiel Garay, antigo jogador do Benfica, fez um comunicado na sua conta de Instagram de maneira a desmentir os rumores que surgiram em relação à mulher, Tamara Gorro.

"Quando eu e a minha mulher nos separámos, recebi milhares e milhares de mensagens a lamentarem, de tristeza e de apoio, muito apoio… incluindo dos meios de comunicação. Hoje estamos juntos de novo e estão a dizer que TUDO era mentira e ninguém se alegra", começa por referir.

"Vivemos num mundo ao contrário, em que o mal prevalece sobre o pai. Alegramo-nos quando as pessoas estão mal e criticamos quando estão bem", diz ainda, falando da importância de se dar um exemplo às próximas gerações.

"Tive que aguentar as especulações sobre a minha separação e MENTIRAS. Deram voz a pessoas que inventam tudo para causar danos… que triste", nota igualmente.

Entretanto fala dos problemas de saúde mental que Tamara enfrentou (e continua a enfrentar). "Também quero dizer que estou cansado que se insinue que a DOENÇA da minha mulher é uma farsa. Terá que se suicidar como em outros casos para que se perceba que é verdade? (...) Oxalá fosse mentira, porque não desejo a ninguém o que ela está a viver há anos, e eu, consequentemente, enquanto companheiro de vida".

Na visão do jogador são atitudes como estas que fazem com que estigma em relação à sua mental continue a prevalecer, assim como o facto de as pessoas duvidarem quando se fala do assunto.

"Deixemos as pessoas serem felizes, que adoeçam e tenham a oportunidade de sorrir para sempre, ou ao menos durante uns benditos 5 minutos. Deixemos que as pessoas lutem, que se arranjem ou que se separem, mas deixem as pessoas viver a sua vida. Estou convencido que, assim, viveremos num mundo muito melhor", termina.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos autodestrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

