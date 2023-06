Jessica Athayde tem várias tatuagens e está a retirar uma das marcas que tem no corpo. Trata-se de uma âncora que tem na zona do rabo.

Na manhã desta quarta-feira, a atriz esteve na Renascença, n'As Três da Manhã', e explicou o motivo que a levou a querer remover a referida tatuagem.

"Estou a tirar uma âncora que fiz no rabo, que antes tinha sido o nome do primeiro namorado, que depois quando me casei ele achou que seria melhor ter uma âncora em cima desse nome. Agora, neste momento, estou a tirar a tatuagem", contou.

A atriz, diz, tem feito sessões de dois em dois meses para remover a tatuagem. "No próximo verão o meu rabo já não será um rabo marinheiro", afirmou.

"A mensagem que importa mesmo aqui é não tatuarem nomes de namorados/namoradas e não acharem que vão resolver uma tatuagem por taparem com outra. E também lembrarem-se que dói muito tirar uma tatuagem. Dói mais do que fazer", destacou a atriz.

De recordar que Jessia Athayde esteve casada com Gonçalo Claro durante menos de um ano.

