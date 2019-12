Blaya é uma mulher cheia de energia que constantemente anima os admiradores nas redes sociais, contudo, este não é um estado permanente, tal como a própria o confessou recentemente na sua conta de Instagram.

"Hoje trago-vos dois estados meus completamente diferentes um do outro no mesmo dia com 30 minutos de diferença", afirma.

"O primeiro estado era a chorar! As pessoas estão sempre contentes ou sérias, mas raramente a chorar. Raramente mostramos esse lado. Não estou a chorar de tristeza ou infelicidade... estou a chorar porque pela primeira vez em 32 anos me sinto MESMO CANSADA! A nível físico e mental", revela, dando conta que a carreira, a filha Aura, de dois anos, e os animais de estimação lhe ocupam na totalidade os seus dias.

Eis a publicação:

