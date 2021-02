Cristiano Ronaldo está de parabéns esta sexta-feira, pelas 36 primaveras, e nas redes sociais os tributos multiplicam-se. À onda de mensagens que revelam admiração pelo internacional português, juntou-se a homenagem de Pedro Ribeiro, radialista da Rádio Comercial.

"Este rapaz faz hoje 36 anos. É impossível alguém, que goste de futebol, não admirar o que Cristiano", começou por elogiar.

"Nascido numa família pobre da ilha da Madeira, fez da sua vida, ao desafiar todas as probabilidades. Saiu do Sporting ainda miúdo e foi rei em Manchester, para depois ser o melhor marcador de sempre do maior clube do mundo, o Real Madrid, e agora, de novo contra todas as possibilidades, é o maior em Turim. Este português está num raro patamar de eternidade e, quando já não jogar, vamos sentir saudades de o ver furiosamente a pedir a bola para marcar mais um. Parabéns Cristiano. Parabéns e obrigado", rematou.

