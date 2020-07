Mãe de dois bebés - Ariel, de um ano, e Santi Marcel, de sete meses -, Liliana Filipa confidenciou esta terça-feira aos seguidores que todos os dias vive um momento particularmente especial com os filhos.

A hora do banho diz ser a sua favorita, uma vez que os meninos estão na sua fase mais serena.

"Este é sem dúvida o meu momento favorito do dia desde que sou mãe. Amo dar-lhes banho, amo acarinha-los nesta altura porque estão o mais relaxados possível. É tão bom, ficava assim até eles deixarem. Qual é o vosso momento favorito com os bebés?", escreveu na legenda de uma publicação em que aparece com o filho mais novo.

Vale lembrar que Ariel e Santi Marcel são fruto do relacionamento de Liliana Filipa com Daniel Gregório. O casal conheceu-se em 2014, durante a participação na 'Casa dos Segredos'.

