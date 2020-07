Liliana Filipa usou a sua conta de Instagram para fazer um desabafo em relação à filha mais velha, a pequena Ariel, de um ano. Segundo a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', a menina está agora numa fase de mais traquinices na qual a sua personalidade já começa a ser definida.

"Bem parece que chegou a altura desta traquina começar a vincar a sua personalidade. A menina agora anda muito decidida e então diz que não a tudo... não quer comer, não se quer vestir, não quer mudar a fralda, não quer pentear o cabelo.. entre outros", começou por referir.

"Basicamente acho que está a medir forças comigo e a ver até onde a corda estica. Acho que esta fase é o agora ou nunca de os educar da melhor forma que conseguimos. Digam-me mães experientes que me seguem, quais as vossas experiências com os vossos babies?", questionou.

A empresária é ainda mãe do bebé Santi Marcel, fruto do seu relacionamento com Daniel Gregório.

