O clima de tensão entre Bruno de Carvalho e Kasha voltou a dominar a manhã de sexta-feira na casa do 'Big Brother Famosos'.

O empresário do Sporting não resistiu às provocações do músico e na piscina dirigiu-se a Kasha como "o Guru" deixando no ar o que parecia ser uma ameaça.

"Tens a certeza que vamos chegar a domingo, Guru? Se calhar não chegamos", afirmou para surpresa dos presentes.

O momento, que pode ver aqui, deu depois origem a uma conversa entre Kasha e Liliana Almeida. "Estava-me a ofender e a ameaçar", realça o cantor da banda D.AM.A. ao referir-se a Bruno, que acabou por interromper a troca de palavras entre os dois amigos. Veja também aqui estas imagens.

