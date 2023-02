Inês Aires Pereira estava longe de imaginar que ao aceitar o convite da RTP 1 para participar no programa 'Dança Comigo' iria ver as suas capacidades físicas e emocionais colocadas à prova. A atriz viveu momentos complicados antes de na noite de domingo, 12 de fevereiro, subir ao palco e em direto fazer as suas primeiras atuações.

"O dia de ontem foi complicado. Estava lesionada, cheia de dores e fiz alergia a um dos medicamentos. Em vez de ir sem me mexer para os ensaios, fui sem mexer e com a glote a fechar para o hospital", contou, agradecendo aos três enfermeiros que lhe deram assistência, força e lhe garantiram que ia dançar.

Inês recusou deitar "a toalha ao chão" e contou com ajudas fundamentais para que não lhe faltasse a coragem.

"A seguir entra o César, o nosso fisioterapeuta, sendo que no dia anterior cheguei a falar com vários, enquanto me caíam as lágrimas achando que já tinha ido de vela, que me deram dicas super preciosas! Obrigada Fisioroque e Joana Gouveia", disse.

Após chegar a estúdio no domingo, "tarde e a más horas", Joana contou com a ajuda de César e do cantor Ricardo Soler. O músico, que também é enfermeiro, "saiu do palco" para dar a Inês uma injeção. "Ele é cantor, ele é enfermeiro, ele é incrível", referiu.

Apesar de tudo, Inês Aires Pereira conseguiu dançar na noite de domingo e foi a grande vencedora. Desta forma, garantiu presença na próxima fase do programa.

"Bom… não posso dizer que não doeu, mas é mesmo verdade o que dizem. A adrenalina tira metade da dor e assim foi. Com dor, mas a divertir-me muito! Eu gosto de dançar, quem está aqui há mais tempo sabe não é? O 'quickstep' não é a minha cena, mas lá o fiz, sem grande jeito, mas muito feliz ao lado do meu parzão", escreveu, descrevendo o seu par, Renato Barros Nobre, como uma "grande bailarino, grande coreógrafo, atento, preocupado, paciente e querido (muito querido)".

Por fim, a atriz agradeceu a todos os que tornaram possível a sua participação no programa da RTP e aos que votaram em si para continuar a caminhada no concurso.

"Deram-me a oportunidade de continuar a ser feliz e a dançar sempre bem acompanhada! ️ Dancem, meus amores, dancem! Quem dancem seus males espanta! Até já", completou.

