Manuel Marques e Beatriz Barosa estavam entre os passageiros que esta sexta-feira viveram um (grande) susto no voo com destino a Londres.

Isto porque devido aos ventos fortes causados pela tempestade Eunice, o avião da TAP falhou a aterragem no aeroporto de Heathrow. Nas redes sociais está a circular um vídeo que mostra o referido avião a tentar aterrar, mas sem sucesso.

Depois de Manuel Marques e Beatriz Barosa terem contado aos seguidores que estavam entre os passageiros e que no interior do avião "foi um filme de terror", Ana Marques, irmã do ator, também não tardou a reagir.

"Manuel Marques, por mais que eu te peça, livra-te de me descreveres o que isto foi… Eu sou uma ‘aerofóbica’ incurável", começou por dizer a apresentadora da SIC. "Estás vivo, é só o que me interessa", rematou.

