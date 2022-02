Manuel Marques e Beatriz Barosa viveram um (grande) susto no voo para Londres. O casal seguia no avião da TAP que devido aos ventos fortes causados pela tempestade Eunice, falhou a aterragem no aeroporto de Heathrow.

Nas redes sociais tornou-se viral um vídeo desse mesmo avião a tentar aterrar no aeroporto, imagens que os atores destacaram nas stories das suas página de Instagram, revelando que estavam entre os passageiros.

"Sei dizer que vamos neste avião e no interior foi um filme de terror", diz o ator ao partilhar as imagens.

“Para quem está a perguntar se fizemos boa viagem… E esta foi a segunda tentativa de aterragem. A primeira não foi mais bonita", escreveu Beatriz Barosa.

