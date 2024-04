Vítor Silva Costa foi o mais recente convidado da RFM e, à semelhança do que acontece com quem passa pela estação, foi confrontado com as duras perguntas da rubrica 'Cara Podre'.

Nas redes sociais foram partilhadas algumas das perguntas e respostas, com destaque para uma curiosidade relacionada com a vida amorosa do ator. "Estás solteiro", quiseram saber os animadores, com Vítor a confirmar que está apaixonado.

"Não deixámos passar isto em branco [numa clara referência ao nome de Bárbara Branco], desculpa lá", atirou Joana Cruz.

Vale lembrar que os dois atores já partilharam diversas fotografias juntos, ainda que continuem a evitar falar publicamente sobre esta nova relação.

