"Estás solteira?" Esta foi uma das questões feitas a Carolina Deslandes durante o 'Wi-Fi' da RFM, esta segunda-feira, 30 de agosto. Após a questão, a cantora não tardou em responder: "Estou".

A artista esteve à conversa com Joana Cruz, Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura e não deixou de partilhar ainda que quer ter mais filhos, confidenciando também que já tem nomes escolhidos para os bebés, mas sem revelar os mesmos.

"Tinha um nome para dar à minha filha - que há de existir - que era Aurora. Disse isto em todo o lado e já conheço para aí dez Auroras. [Por isso] não volto a dizer. Já arranjei dois nomes novos, tenho dois para rapazes e dois para raparigas", explicou.

Ainda sobre o lado amoroso, Carolina Deslandes destacou os "requisitos mínimos" para namorar com alguém. "Primeiro, não gostar de ser chamado como namorado da Carolina Deslandes, não usar isso. Odeio quando estou num 'date' e o bacano diz: ' Se dissesse a alguém que estou aqui com a Carolina Deslandes...' Dá-me logo um nojo", começou por dizer.

"Honestidade. Gosto sempre de saber em quem é que as pessoas votam, é muito importante para mim. Sou muito esquisitinha. Nunca tive um 'caso de uma noite'. Gosto de saber se trata bem os pais, o que pensa de alguns assuntos. Qualquer tipo de machismos 'não dá para mim'. [...] Alguém que me respeita enquanto mãe, que não se ponha a dar muitos bitaites. Acho que é importante haver uma abertura porque a pessoa também tem uma opinião, mas não se meter demasiado e respeitar a minha profissão", enumerou de seguida.

"E o que é que tu tens que mudar em ti?", questionou Joana Cruz. "Sou muito chata, autoritária, quando estou cansada sou de um nível de impaciência que é de me dar com um calhau na testa, odeio fanatismos com o futebol. Não faço ronha de manhã. [...] Às vezes sou bruta e posso ser um bocadinho mais carinhosa, mais afetiva", destacou Deslandes.

"Qual foi a maior incoerência da tua vida toda?", perguntou depois Joana Cruz. "Ter dito que o amor é para a vida toda e separar-se nem quatro anos depois", respondeu a artista, referindo-se à música 'A Vida Toda', que foi lançada pouco tempo depois do nascimento do primeiro filho, Santiago.

Veja abaixo todas as perguntas e respostas de Carolina Deslandes no 'Wi-Fi' da RFM.

Recorde-se que além de Santiago, Carolina Deslandes é também mãe de Benjamim e Guilherme, fruto da relação com Diogo Clemente, de quem se separou no ano passado.

Leia Também: "Não há dor nenhuma que não seja coletiva", diz Carolina Deslandes

De referir que esta segunda-feira também foi o regresso de Joana Cruz ao 'Wi-Fi' da RFM.

Leia Também: Após férias forçadas, Joana Cruz regressa ao 'Wi-Fi' da RFM