Depois de ter sido obrigada a fazer uma pausa no trabalho por causa da luta contra o cancro da mama, Joana Cruz está de volta ao 'Wi-Fi' da RFM, como destacou no Instagram.

Este domingo, 29 de agosto, a locutora recorreu à redes sociais para falar do regresso ao trabalho.

"Acabaram as 'férias'. Forçadas é certo, mas com tempo para voltar cheia de gana! Amanhã volto a juntar-me ao Rodrigo e ao Daniel no novo horário do 'Wi-Fi' da RFM, a partir das 18hrs", começou por dizer.

"Alguém tem que ir pôr ordem naqueles meninos", acrescentou de seguida, referindo-se aos colegas Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura.

"A Carolina Deslandes é a nossa convidada para voltarmos a fazer a festa com a família completa", disse ainda.

