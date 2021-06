No auge do seu 1,96 m e 118 quilos, Dwayne Johnson não tem medo de mostrar o seu lado mais sensível nas redes sociais. Como? Através da sua faceta de pai 'babado', conforme se pode ver pelas fotografias presentes nesta galeria que preparamos.

Este domingo, dia 20 de junho, celebrou-se o Dia do Pai nos Estados Unidos, por isso, o nome da estrela de Hollywood foi bastante nomeado como um exemplo de sucesso na paternidade.

Pai de Jasmine, de cinco anos, e de Tiana, de três, são muitas as brincadeiras que o antigo lutador de wrestling partilha com as meninas.

Importa notar que Dwayne tem uma filha mais velha, Simone, de 19 anos, fruto de um anterior relacionamento do artista.

