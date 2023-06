Os pés inchados na gravidez é muito comum e esta é uma condição pela qual Laura Figueiredo está a passar, estando a preparar-se para ser mãe pela segunda vez.

Este domingo, dia 18 de junho, a companheira de Mickael Carreira publicou um vídeo nas stories da sua página de Instagram onde revela que na passada quinta-feira estava com os pés muito inchados e partilhou algumas dicas.

"Acordamos todos cedo. O dia está a começar a amanhecer muito cedo e desperta a casa inteira. Papá e Ninjinha lá em baixo com desenhos. Vou fazer uma coisa que eu digo para vocês fazerem todas as semanas se estiverem grávidas, eu estou a conseguir fazer de 15 em 15 dias com sorte. Vou fazer a minha drenagem. Estou a precisar tanto", começou por dizer no vídeo que pode ver na galeria.

"Na quinta-feira à noite, estão a ver aqueles pães de Mafra, os grandes? Cada pé meu era um pão desses. Agora já está melhor. Estive ontem [dia 17 de junho] na piscina e a água fria ajuda. Mas, grávidas, se tiverem oportunidade, pernas para cima todo o santo dia, uma vez por semana uma drenagem... Ajuda muito", completou.

