Terminadas as gravações da novela 'Nazaré' e com o namorado, Vitor Kley, de visita a Portugal, Carolina Loureiro resolveu aproveitar o fim do verão para umas merecidas férias.

Apaixonados pela natureza, pelo mar e por um estilo de vida simples, o casal está a viver dias de sonho ao volante de uma autocaravana com a qual têm viajado por Portugal.

Nas redes sociais, Carolina e o músico brasileiro têm partilhado alguns dos melhores momentos destes dias a dois.

