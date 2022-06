O 'Estamos em Casa', o antigo programa das manhãs de sábado da SIC, regressou à antena hoje, 19 de junho, para uma emissão especial conduzida por Alexandra Lencastre.

"Sim, viu bem! O Estamos em Casa está de volta, com a Alexandra Lencastre e com um programa especial dedicado às mulheres com mais de 50 anos", informou o canal na sua página de Instagram.

O formato, que se destacava por ser apresentado por uma personalidade diferente a cada semana, tinha terminado a 9 de abril com a apresentação das 'Três da Manhã', o trio da Rádio Renascença composto por Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão.

