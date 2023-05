"A Ana pensava que eu era algum ótario". Pedro Soá começou, com estas palavras, uma série de denúncias contra a ex-companheira, Ana Águas, que parecem pôr fim a qualquer esperança de uma reconciliação.

Após 10 anos de relação - e a pouco tempo de um casamento que estava acertado -, o casal separou-se e a decisão tem sido tudo menos tranquila. Pedro Soá, há cerca de duas semanas, acusou a ex-noiva de ter cedido à pressão imposta pela família, mas na madrugada desta sexta-feira, dia 5 de maio, fez novas revelações sobre o fim do namoro.

Nas stories do Instagram, o ex-concorrente do 'Big Brother' explicou que Ana "queria ficar com o cão" de ambos e que, para o conseguir, tentou levar a cabo uma "estratégia organizada pela tríade", que diz ser composta por familiares. "Com muita sorte consegui reaver os meus bens da casa que eu próprio arranjei", disse ainda.

De seguida, Pedro refere que Ana Águas "fez muitas e das boas", sublinhando que entretanto foi "arranjado um namorado para um casamento forçado". "O azar deles é que eu já sou 'macaco' velho! Quando pensam que te estão a f**** é quando os estás a f**** a eles! Com tempo eu mostro e revelo as traições e outras cenas desta senhora desde 2018 que eu perdoei", garantiu.

Mais tarde, e já através de um vídeo, Pedro Soá explicou que foi traído em 2018, embora tenha decidido deixar tudo para trás das costas: "Ela disse que foram só uns beijos".

O empresário insistiu ainda na ideia de que ex-noiva está a ser manipulada pela mãe e que tem um novo namorado, ainda que não goste dele. "A Ana de inteligente não tem muita coisa", fez notar também.

Por fim, Pedro Soá acredita que Ana se irá arrepender mas que, nessa altura, será "tarde demais". O antigo participante do 'Big Brother' irá viajar, muito em breve, para o Brasil, não se sabendo se isso significa que se irá mudar para este país.

Vale lembrar que a polémica entre Pedro Soá e Ana Águas já foi até acompanhada por Cristiano Ronaldo, que a dada altura foi 'apanhado' a ver as stories do empresário acerca da separação.

Confira na galeria as stories publicadas por Pedro Soá no Instagram e veja abaixo os vídeos que foram, pouco depois, partilhados pelo empresário na mesma rede social.