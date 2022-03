Will Smith está no centro das atenções depois ter dado uma estalada a Chris Rock em plena cerimónia dos Óscares, esta segunda-feira. A agressão aconteceu quando o comediante fez uma piada sobre a aparência de Jada Pinkett Smith, mulher do ator.

O episódio polémico não foi, contudo, a primeira vez em que Will Smith 'perdeu a cabeça' em público e recorreu à violência, conforme vários meios norte-americanos agora recordam.

Em 2012, durante a antestreia do filme 'Homens de Negro 3', o ator afastou e de seguida deu um estalo a um repórter que o tentou beijar na passadeira vermelha.

Mediante a polémica que se instalou, com acusações ao ator de masculinidade tóxica, o momento voltou a ser recordado na imprensa internacional.

Veja abaixo.

Siga o link

Na segunda-feira, a Academia de Cinema dos Estados Unidos condenou a agressão e revelou que irá analisar o caso e tirar daí as consequências. "Iniciámos oficialmente uma análise sobre o incidente e iremos considerar possíveis ações e consequências, de acordo com os nossos regulamentos, padrões de conduta e segundo a lei da Califórnia", afirmou a academia em comunicado citado pela imprensa norte-americana.

Leia Também: Will Smith pede desculpa a Chris Rock após agressão. "Passei dos limites"