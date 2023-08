Bianca Censori era uma pessoa anónima, no entanto, no dia em que o seu relacionamento com Kanye West se tornou público, tudo mudou. Desde então, a australiana, de 27 anos, tem vindo a dar nas vistas com os visuais no mínimo ousados que escolhe.

Tal aconteceu no passado fim de semana. O rapper, de 46 anos, e a companheira não passaram despercebidos na chegada a um restaurante em Itália, país onde têm passado os últimos meses.

Para a ocasião, conforme poderá ver nas imagens, Bianca escolheu um arrojado visual, nomeadamente um conjunto nude que evidenciava as suas curvas. Já o músico optou por um conjunto escuro e muito largo.

Leia Também: Kanye West está a preparar regresso em grande: "Mudança cultural"