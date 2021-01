A família real britânica está prestes a aumentar com o nascimento do filho da princesa Eugenie e de Jack Brooksbank. Apesar do casal não ter sido preciso quanto à data do nascimento, a imprensa internacional apurou que o bebé nasce dentro de poucas semanas.

Segundo a revista Hello, a rainha Isabel II vai dar as boas-vindas ao 9.º bisneto em meados de fevereiro e, tal como é tradição na família real, só no nascimento é que se saberá o sexo do bebé.

O primeiro filho da princesa Eugenie e de Jack Brooksbank nasce dois anos depois do casal trocar alianças.

