"Saudades disto. E, já passou um ano que esta pandemia nos fez parar de viver", foi com estas palavras que Liliana Aguiar começou por descrever uma fotografia ternurenta onde aparece abraçada ao filho mais novo, Santiago.

Uma publicação que serviu para falar sobre a pandemia da Covid-19, mostrando-se confiante com o regresso à normalidade, mas não descurando as medidas adotadas nesta fase.

"Sobrevivemos a todos os obstáculos que nos foram colocando, mas a felicidade e a alegria de viver esteve reduzida. Está quase, pessoal, em breve vamos poder esponjar o nosso corpinho ao sol, dar uns grandes mergulhos, viajar, abraçar quem mais gostamos, isto se todos continuarmos a cumprir com o que nos é pedido", acrescentou, deixando ainda uma palavra de conforto aos "que estão mais tristes e foram mais prejudicados".

"Força para os que estão mais tristes com tudo isto, e foram mais prejudicados ficando sem empregos e sem dinheiro para sustentar as vossas crianças. Acreditem que Deus vai iluminar o nosso caminho", rematou.

Recorde-se que o pequeno Santiago é fruto do atual casamento da celebridade com Francisco Nunes. Liliana Aguiar é ainda mãe de Salvador, da relação com José Carlos Pereira, e de Miguel Ângelo, da união passada com António Miguel Tavares.

