No programa 'Extra' do 'Big Brother - Duplo Impacto' desta sexta-feira, dia 19, Liliana Aguiar não poupou nas críticas à concorrente Ana Catharina, a qual na sua opinião mais do que uma "planta" tem sido a "árvore" da casa.

"A Ana Catharina é uma pessoa que realmente mexe um bocadinho comigo", começa por dizer.

"Tudo bem, já sabemos que ela vai sempre nomear homens. 'Qual a pessoa que salva' e ela mete três?", questiona, referindo-se a uma das perguntas que lhe foram feitas pelo 'Big'.

"Não tem opinião própria? Uma coisa é liberdade, outra coisa é nulidade, que no fundo é o que ela é. Ela é nula. Não dá, as pessoas têm de ter uma opinião. O que me irrita nela é que não consegue, não há conteúdo", completa.

Concorda com esta opinião?

Leia Também: Cinha Jardim sobre Ana Catharina: "Não gosto dos fundamentalismos dela"