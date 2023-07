Depois de ter partilhado uma fotografia que mostrava alguns cães que foram salvos do incêndio, José Carlos Malato voltou a manifestar-se nas stories da sua página de Instagram.

Entre as publicações, o apresentador da RTP destacou toda a ajuda aos animais após o incêndio que deflagrou esta terça-feira em Cascais.

"Esta incrível família Cães na Linha… Somos dos que falam menos, fazemos pouco alarido, mas dos que fazem mais. Esta noite 28 cães ficaram resguardados dos incêndios no espaço da escola, uma vez que também nós estamos com hotel cheio, não tínhamos outra solução. Mas a rapidez com que os nossos alunos se juntam, disponibilizam e ajudam é absolutamente sensacional", começou por escrever.

"Com recurso às nossas carrinhas e mais três de grande volume dos nossos alunos, conseguimos ajudar onde foi necessário. Desde os mais mediáticos aos nada mediáticos aqui, somos todos um só pelos cães, acima de tudo por eles. Que pessoas incríveis que temos! Um tão grande obrigado", rematou.

Publicação de José Carlos Malato © Instagram

