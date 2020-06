Esta sexta-feira, dia 26, Rita Pereira encantou os seus seguidores do Instagram com duas fotografias do filho, fruto do seu relacionamento com Guillaume Lalung. O pequeno Lonô, de um ano, surge bastante animado nos retratos.

Na legenda da publicação, a atriz aproveitou para falar da importância do descanso e de sair da rotina.

"Sabe muito bem passar uns dias longe da família. Sabe, não vamos mentir. Não ter de acordar às 7h, não ter de pensar o que vou fazer para o almoço, para o jantar, a que horas o Lonô vai dormir a sesta, ter de arrumar a cozinha, dar banhos e bla bla bla, sabe bem estar longe uns dias e pronto. Mas voltar para casa e ser recebida por este indiozinho, com esta pinta, aiiii tão bom!", notou.

Leia Também: Rita Pereira em êxtase com 'Somos Portugal': "Nem estou a acreditar"