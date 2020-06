Rita Pereira não poderia estar mais feliz. A atriz vai regressar ao seu trabalho como apresentadora de televisão a fazer parte de uma emissão especial do 'Somos Portugal'.

"Estou mesmo, do fundo do coração, tão feliz e tão ansiosa que vou fazer este storie. Domingo vou estar em Gaia num trio elétrico, a passear por Gaia, a apresentar, juntamente com a Maria Cerqueira Gomes e a Fátima Lopes o 'Somos Portugal'. Nem estou a acreditar que isto vai acontecer. Estou ansiosa para aparecer na televisão, para sentir o vosso carinho, o vosso amor e vai ser incrível", afirmou hoje (dia 26) na sua conta de Instagram.

"Quero ver-vos nas vossas varandas. Estarei de braços abertos à espera para ouvir os vossos gritos", completou.

Importa notar que esta é uma emissão que ainda irá contar com Isabel Silva e Alice Alves.

