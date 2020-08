Na sua mais recente publicação do Instagram, Vera Kolodzig abordou a ilusão em que muitas pessoas acreditam nas redes sociais, sobretudo quando se deparam com fotografias aparentemente perfeitas de vidas, consequentemente, também perfeitas.

"A verdade por detrás desta foto: o vento que sopra o meu cabelo estava frio para caraças, estava com os ouvidos entupidos, o copo que tenho na mão é de sangria de cereja, fruta que não tenho a certeza se sou alérgica ou não e então não como (nem bebo), enfiei-me na piscina com água pela cintura porque o fato de banho em baixo não me assenta assim tão bem, foi tirada momentos antes de uma aventura de arborismo na qual até chorei de nervos com medo e vertigens", explicou.

"Enfim! Nem tudo é o que parece. Não se iludam com fotos de Instagram nem sofram a tentar ter vidas perfeitas!", acrescentou, referindo que irá abordar este assunto.



