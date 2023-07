Foi através das stories da sua página de Instagram que Pedro Scooby voltou a pronunciar-se após ter sido acusado de trair a mulher, Cintia Dicker, com quem tem uma filha em comum.

"Vou tentar ser bem direto aqui e economizar o vosso tempo, porque isto está a deixar de ser uma novela mexicana e está a virar um circo", começou por dizer.

"Se eu não digo nada, estou a consentir, se digo alguma coisa, estou a tentar justificar-me. OU seja, as pessoas nunca estão satisfeitas com nada, porque aqui na Internet, todas as pessoas são perfeitas", afirmou.

"Inclusive, as pessoas sabem o que é melhor para o outro, porque aqui ninguém erra. Mas na vida real é bem diferente", completou. Veja o vídeo na galeria.

De recordar que o surfista foi visto a deixar um evento na companhia de uma mulher. O rumor de que tinha traído a mulher, Cintia Dicker, começou a ganhar cada vez mais força que Scooby acabou por se pronunciar. "Não aconteceu nada", garantiu.