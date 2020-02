No passado dia 27 de janeiro, Diogo Infante brindou os fãs com um registo inédito: o primeiro em que revelou o rosto do filho, Felipe Infante. A imagem, publicada nas redes sociais, assinalou os 17 anos do jovem e veio acompanhada de palavras de grande orgulho.

Dias após a grande revelação, o ator falou da cumplicidade entre ambos em declarações durante a gala dos Prémios Cinco Estrelas, evento em que foi distinguido na categoria de Teatro.

"Ele disse que eu podia pôr uma foto quando ele fizesse 17 anos, o que me pareceu um sinal de maturidade para lidar com alguma visibilidade. O que eu acho que ele quis dizer é que está bem, feliz e tem orgulho na família. E eu muito orgulhoso fiquei".

Questionado sobre como é a experiência de ter um filho adolescente, Diogo Infante mostrou-se impressionado com esta fase.

"Ele oscila. Tem dias em que parece muito infantil e outros em que começa a falar de política. Está a dar saltos de dia para dia. É incrível revermo-nos nas coisas que ele diz, como diz, nos valores, no sorriso. Penso que fiz um bom trabalho", rematou.

Vale referir que o ator adotou Felipe em 2011 e, ainda que tenha falado da experiência da paternidade ocasionalmente, desde então que prezou pela máxima discrição sobre temas familiares.

