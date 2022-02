'O Preço Certo' está de parabéns! O animado concurso dos finais de tarde da RTP1 completa 20 anos e as comemorações já vão começar, conforme informa o primeiro canal através de um comunicado.

A festa tem início no programa de hoje, 11 de fevereiro, e será prolongada através de várias iniciativas que prometem ser um verdadeiro "espetáculo".

Fernando Mendes, o anfitrião do programa, não poderia estar mais orgulhoso: "Apesar de ter conduzido 18 destes 20 anos, é uma data que merece ser festejada, sentindo cada vez mais que temos um público fiel. Para além dos mais idosos, temos conquistado as camadas mais jovens, o que me deixa extremamente satisfeito", nota, sublinhando que o mais importante é "fazer o seu público feliz”.

Hoje, às 19h15, será transmitida uma emissão especial do programa. "Um final de tarde diferente cheio de surpresas, muitos prémios e uma atuação imperdível de Paulo de Carvalho", acrescenta-se.

