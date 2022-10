"A vida é um sopro", foi desta forma que o escritor e teólogo brasileiro Tiago Brunet deu início a um desabafo através do qual confessou ter dado entrada de urgência no hospital com "uma arritmia cardíaca aguda".

Tudo começou com dores fortes no peito, que durante a noite o levaram ao hospital.

"Depois de uma madrugada de empenho dos médicos e muita oração, revertemos o problema", disse na rede social Instagram, onde é seguido por mais de 5 milhões de pessoas.

Por fim, o criador de conteúdo revelou ainda todas as lições que aprendeu com este susto:

"Sabe o que aprendi nessa noite de desespero?

1- O orgulho não serve de nada para quem é humano e vai morrer um dia. Por isso seja humilde e faça as pessoas felizes.

2- Estar no ritmo do corpo é primordial. Quase parti porque meu coração saiu do ritmo. Um órgão não pode querer ser independente do resto do corpo. Ou seja, vá no ritmo de sua equipa.

3- Quando estamos no leito de doença ou morte sabemos quem realmente está do nosso lado e o quanto somos amados. Quem planta colhe. Entende?

Por fim, quero seguir a vida trabalhando diariamente para cumprir meu propósito na terra e abençoar o máximo de pessoas possível.

Amo vocês e orem por mim".

