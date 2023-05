J.R. Moehringer, escritor-fantasma da biografia do duque de Sussex - 'Na Sombra' ('Spare' no original) - revelou num artigo publicado hoje, 8 de maio, pelo The New Yorker, como foi trabalhar com o filho mais novo do rei Carlos III.

Uma das revelações feitas é relativa a uma enorme discussão que os dois tiveram durante uma conversa por Zoom. Em causa estava uma passagem específica que envolvia os "exercícios militares cansativos" que o príncipe fazia quando pertencia ao exército e ainda o momento em que foi capturado por falsos terroristas.

Na altura, Harry queria terminar esta história com a resposta que deu a uma das pessoas do grupo, no entanto, na visão de Moehringer tal deveria ser guardado.

"Embora esta não tenha sido a primeira vez que o e o Harry discutimos, foi diferente; parecia que estávamos a ir em direção a uma rutura decisiva, em parte porque o Harry não dizia mais nada", lembra Moehringer.

"Ele estava apenas a olhar para a câmara. Finalmente, ele expirou e calmamente explicou que, durante toda a sua vida, as pessoas subestimaram as suas capacidades intelectuais, e que esse rasgo de esperteza [durante o exercício] provou que, mesmo depois de lhe darem pontapés, murros e de o terem privado de comida e sono, ainda conseguia ter sobriedade", descreve.

Apesar deste momento de maior tensão, o escritor nota que durante o processo de escrita conseguiu construir uma ligação tanto com Harry como com Meghan Markle.

Este destaca a generosidade da duquesa quando estava hospedado na mansão do casal, em Montecito.

"O Harry hospedou-me na casa de visitas onde a Meghan e o Archie visitavam-me nas suas caminhadas de final de tarde. A Meghan, sabendo que eu tinha saudades da minha família, estava sempre a trazer comida e guloseimas", sublinha.

J.R. Moehringer revela que quando conheceu Harry de imediato sentiu uma química com o príncipe, uma vez que a sua mãe, Dorothy Moehringer, tinha morrido recentemente e o príncipe conhecia a dor que sentia melhor que ninguém.

