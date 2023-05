Meghan Markle não compareceu à coroação do rei Carlos III, que decorreu no último fim de semana. Ao contrário de Harry, a ex-atriz optou por não viajar para Londres e permanecer nos EUA, com os dois filhos, Archie e Lilibet.

Mas o que terá andado a fazer?

Tal como já havia sido referido, no sábado a esposa de Harry terá reunido amigos e familiares para celebrar o 4.º aniversário do filho mais velho. Archie completou mais um ano de vida no dia 6 de maio.

Porém, ainda durante o fim de semana Meghan foi vista sem a companhia das crianças. A ex-atriz juntou-se aos amigos de longa data, Markus Anderson e Heather Dorak, para uma caminhada.

Os paparazzi conseguiram fotografar o momento, que terá durado cerca de 40 minutos. Meghan Markle esforçou-se para passar despercebida, tendo usado um look descontraído, ideal para a ocasião, combinado com óculos escuros e chapéu.