Tiago, participante do programa da TVI 'O Amor Acontece', esteve esta segunda-feira, 12 de julho, à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa 'Dois às 10'.

O jovem de 24 anos, que deu bastante que falar devido a alguns dos comentários que fez, diz que se fosse hoje "aproveitaria para fazer mais coisas".

Questionado sobre as suas controversas declarações, sobretudo quanto à roupa de Catarina, Tiago justificou-se: "É a minha maneira de ser naquela situação. Não acho que estava a desrespeitar ao falar, estava realmente a dizer como é que queria uma pessoa".

Por outro lado, Tiago sublinhou que não se sentiu atraído por Catarina no momento em que a viu, até porque aprecia mais outro tipo de mulheres. Este também notou que quatro dias não é tempo suficiente para conhecer bem outra pessoa.

Posteriormente, e tendo sido questionado uma vez mais sobre as controvérsias, o convidado sublinhou:

"Tenho muito respeito pelas mulheres, apesar de ter recebido muitas mensagens a dizer o contrário. Queria que fossemos jantar mais apresentados, para não estarmos sempre em pijama".

Perante as diversas justificações que Tiago foi arranjando, inclusive para a situação em que viu o telemóvel de Catarina, Cláudio Ramos chamou-o à atenção num tom leve, referindo: "Tu és um tangas...".

Com alguma insistência, o jovem acabou por admitir que foi um "erro" ter mexido no telemóvel, mas que quanto ao resto considera que foi mal interpretado.

Tendo também sido convidada, Catarina confessou que sentiu "um choque" ao ver-se no programa, notando a sua personalidade mais vincada: "Respondo logo, não levo desaforos para casa".

Ainda assim, e apesar de todos os senãos, esta considera que a experiência foi "incrível" da qual levará "amizades para a vida".

