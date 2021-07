Desde o início do programa 'O Amor Acontece', na TVI, que Ide e Jorge, um dos casais formados a propósito do formato, demonstraram partilhar uma enorme cumplicidade. E a verdade é que o relacionamento de ambos segue a um ritmo galopante.

Ainda na edição deste domingo, 11 de julho, Ide foi surpreendida não só com uma visita da filha, mas também com um romântico pedido de namoro por parte do seu pretendente.

"As intenções são as melhores até ao fim", garantiu Jorge antes de fazer o grande pedido que deixou apresentadores e os outros concorrentes emocionados.

"'Na lata' o Jorge pediu-me em namoro ao lado da minha filha. Jamais imaginei que ia fazer uma coisa dessas. Estou a imaginar o nosso futuro juntos", disse Ide, com um sorriso no rosto.

"Eu esqueci-me onde é que estava, quem estava a ver, foi muito natural", sublinhou, por seu turno, Jorge.

