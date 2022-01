Depois de Vanessa Martins informar que estava a bloquear todos os internautas que estavam a ir à sua página de Instagram para a "ofender", Érica Silva decidiu deixar um recado à ex-mulher de Marco Costa.

Vanessa Martins partilhou o desabafo após o famoso pasteleiro ter dito que continuava sem conseguir ver o cão que adotaram juntos, o pequeno Sadik, tema que levou Érica Silva a manifestar-se nas redes sociais.

“Anda aí uma pessoa preocupada em não deixar o dono ver o cão e que vai bloquear as pessoas que a ofendem porque no seu Instagram é só pessoas do bem [...]. Em vez de estares preocupada com a situação do cão, devias estar preocupada com as tuas galhas que, provavelmente, vais ter, ou já tens, ou tiveste. Mas devias estar mais preocupada com isso do que fazer a vida negra a outras pessoas“, começou por dizer a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos'.

"[...] Tu também devias ser do bem e não estás a ser", acrescentou. "Preocupa-te mais com a tua vida, com o teu namorado, do que estares preocupada em fazeres outros sofrerem por causa de um cão. Que um cão para muita gente é só um cão, mas para outras é uma vida", continuou, divulgando depois mensagens trocadas com o atual companheiro de Vanessa Martins, Miguel Ângelo.

"[...] Só para concluir: Querida, tu tens mesmo um dedo podre. Não gostas de te associar a reality-shows mas vais sempre lá buscá-los. Uma dica: 'Big Brother Famosos', aproveita, está em saldos", rematou.

