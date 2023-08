Foi através das stories da sua página de Instagram que Núria Madruga respondeu a algumas questões dos seguidores, tendo falado sobretudo da maternidade.

Mãe do bebé Vicente, de Lourenço e dos gémeos Sebastião e Salvador, fruto do casamento com Vasco Silva, a atriz confessou que nunca imaginou construir uma família grande e que "é maravilhoso" ser mãe de quatro rapazes.

"Era tão focada no meu trabalho que nunca imaginei vir a ter tantos filhos. Mas a vida tem sido surpreendente e só tenho a agradecer ser mãe destes quatro miúdos fantásticos. São o meu porto de abrigo", confessou.

© Instagram

Sobre como é lidar com quatro crianças em casa, disse: "Confesso que lido pior quando não os tenho 'debaixo de olho'. Tenho aprendido com o tempo que a maternidade tem de ser vivida muitas vezes de forma descontraída, senão é muito duro. Durante as férias acabam por estar mais tempo todos juntos e há sempre espaço a mais discussões entre eles (que é das coisas que mais me chateia), mas é respirar fundo que no minuto a seguir já estão todos amiguinhos novamente".

© Instagram

Entre as perguntas que lhe foram feitas, houve quem quisesse saber como é a personalidade de cada filho. Núria Madruga contou que Salvador é "o racional" enquanto Sebastião é o "coração". O pequeno Lourenço é a "doçura", já o bebé Vicente é o "simpático".



© Instagram

