Núria Madruga foi com a família ao Santuário de Fátima e tirou uma fotografia para mais tarde recordar.

No Instagram, a atriz publicou uma imagem para mostrar este momento aos seguidores, tendo posado ao lado dos quatro filhos.

De recordar que Núria Madruga é mãe dos gémeos Sebastião e Salvador, de Lourenço e do bebé Vicente, todos fruto do casamento com Vasco Silva.

Leia Também: Núria Madruga sobre não ter filhas: "Amo ser mãe de rapazes"