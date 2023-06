A noite de sexta-feira, 23 de junho, terminou com uma notícia inesperada. Morreu Luís Aleluia, o eterno Tonecas.

Flávio Furtado revelou em direto no 'TVI Extra' que o ator, de 63 anos, terá sido "encontrado sem vida em casa".

A notícia da morte começou por ser divulgada por Herman José, que lembrou o amigo como "um homem bom e um excelente comediante".

A SIC, onde fez alguns dos seus últimos trabalhos, foi uma das primeiras estações de televisão a reagir.

"É com profundo pesar que a SIC lamenta a morte de Luís Aleluia. A toda a família, amigos e colegas endereçamos as nossas sentidas condolências", pode ler-se na partilha.

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa reagiu à perda lembrando o ator como "um homem bom e excelente comediante".

Cristina Ferreira mostrou-se profundamente triste com a notícia.

"O Luís. Foi aqui, na Madeira, a celebrar a ficção, que recebemos a notícia. O Luís partiu. Estava a gravar a novela Festa é Festa e era visto por todos como um homem bom. Obrigada por tudo. E pelo abraço recente. Os sentidos pêsames à família e amigos de toda a vida", lamentou.

"Que tristeza! Grande Luís Aleluia, que talento e que simpatia! No adeus ao ator, toda a sua vida contada pelo próprio, este sábado a seguir ao Primeiro Jornal, no Alta Definição", escreveu Daniel Oliveira, anunciando uma mudança na programação da SIC.

"O Luís Aleluia era muito mais do que um ator", começou por dizer Teresa Guilherme.

"Era um Homem de causas, que se preocupava com os outros. Com um sentido de humor maravilhoso e um sorriso sempre terno. Que descanse em paz! Um grande aplauso", pode ainda ler-se na sua homenagem.

José Carlos Malato mostrou-se surpreendido com a trágica notícia.

"Meu querido Luís, nem acredito que te foste embora assim. Quarta-feira estivemos a gravar, a rir muito, estivemos a relembrar alguns trabalhos que fizemos juntos, o famoso Tonecas, o 'Sai da Minha Vida', 'Patrões Fora' e agora o 'Festa é Festa'", começou por declarar Rita Salema.

"Estava a divertir-me tanto contigo, estávamos tão felizes contigo no elenco. Vais fazer-nos tanta falta. Um beijinho cheio de amor, um beijinho cheio de mimo e amor para toda a família. Gosto muito de ti", continuou a atriz.

"Estivemos juntos recentemente na Casa do Artista, onde me recebeu com o entusiasmo de menino e um amor imenso àquela casa. O Luís Aleluia era um homem amado por todos. Fazia questão de abraçar aqueles de quem gostava e agradecer sempre qualquer gentileza. Eu admirava-o como artista, mas mais ainda como pessoa. Estou chocada com a sua partida inesperada. Um abraço à família e aos amigos", declarou Fátima Lopes.

João Baião pediu um último aplauso para o colega e amigo. "Um grande aplauso ao Luís Aleluia, meu querido Luís", escreveu.

Pedro Granger lembrou o ator como um amigo.

"Meu querido Luís, partes mas deixas em mim o teu sorriso, a tua força, a tua boa disposição , o teu carinho, a tua boa educação, o teu bonito coração. Ainda não consigo aceitar muito bem este teu até já. Mas sei que hás de ajudar nisso. Um grande beijinho a toda a tua família, amigos, e em especial à querida Zita", disse.

A TVI, onde Luís Aleluia deu cartas recentemente em 'Festa é Festa', lamentou a perda com "enorme tristeza".

Flávio Furtado, que comentou o tema em direto no 'TVI Extra', homenageou o ator também nas redes sociais.

"Até um dia, meu querido", escreveu.

