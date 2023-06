A notícia da morte de Luís Aleluia deixou o país em choque. A informação foi divulgada num primeiro instante por Herman José, com recurso às redes sociais.

Pouco depois, o tema foi comentado no 'TVI Extra', com Flávio Furtado a avançar com novos detalhes.

"Foi encontrado sem vida, pelo que me informaram, em casa", contou o apresentador.

Importa lembrar que Luís Aleluia tinha 63 anos. Tornou-se conhecido pela personagem Tonecas, embora no seu currículo se destaquem muitos outros projetos em televisão e no teatro.

