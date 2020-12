As saídas de Rui Pedro, Michel e Carlos “afetaram” a sua prestação e levaram-no a “ir mais abaixo”. No entanto, tudo indicava que o Renato era um dos favoritos à final, sendo esta uma das saídas mais contestadas nas redes sociais.

O jogador de andebol abandonou o ‘Big Brother’ no passado domingo, a quatro dias do fim do jogo, e esteve à conversa com os jornalistas sobre o percurso que culminou no chamado ‘morrer na praia’.

Entrou no jogo para fugir à realidade

Depois de ter esmurrado uma montra de vidro num ato de ciúmes por uma ex-namorada, a vida de Renato virou-se do avesso. Enquanto ultrapassava o término, lidava também com a dura verdade de não poder voltar a jogar andebol de alta competição.

Dois amigos quiseram dar-lhe uma dose de entusiasmo e motivação e inscreveram-no naquela que foi uma das experiências mais marcantes da sua vida. Renato afirma que entrou no 'Big Brother' para "sair do buraco onde estava a entrar" e que não tinha intenção de encontrar o amor, mas acabou por se render a Jéssica Fernandes logo nos primeiros minutos dentro da casa.

O futuro ao lado de Jéssica

Quanto ao futuro amoroso, vai viver “cada dia passo a passo”. Confessa que está “apaixonado” pela fadista, mas “têm vidas muito diferentes”, pelo que vai esperar pelo desenrolar da história no ‘mundo real’ para decidir se devem avançar para uma relação séria.

Não teme que os ciúmes sejam um entrave, uma vez que “cá fora a Jéssica não vai conviver com rapazes durante 24 horas, durante três meses, na mesma casa”, mas também não dá por garantido o futuro a dois.

O jogo agridoce

Questionado sobre a pessoa que mais o desiludiu dentro da casa, Renato destacou o nome de Joana e o momento em que esta o “quis expulsar do jogo”, mas frisa que o balanço foi positivo e que “foi a pessoa que mais sentiu a amizade de toda a gente”.

Também André Abrantes lhe fica na memória por uma atitude menos positiva. Já fora da casa, o músico insinuou que Renato e Jéssica se envolveram sexualmente - declarações que o jovem de Penafiel desmente. "A verdade é que o André e a Zena lá dentro não estavam a perceber como é que isto estava a passar cá para fora. Se calhar quando saiu e viu a gravidade em que estava, tentou puxar para o outro lado. Até fico um bocado surpreendido por ele ter dito isso", afirmou.

Vai integrar o ‘elenco’ do ‘Duplo Impacto’?

Renato sente-se preparado para o novo desafio da TVI porque considera que esteve mais ativo no jogo nas últimas semanas. Ainda que não tenha quaisquer prespectivas de entrar no reality show que começa no dia 3 de janeiro, revela interesse em regressar à casa mais vigiada do país.

“Não me convidaram, mas se me convidassem eu aceitava com todo o gosto”, afirmou.

Previsões? Jéssica leva o cheque dourado

"Sempre disse que seria a Jéssica a vencedora", afirmou, frisando que a sua opinião mantém-se a mesma desde o início do jogo.

Leia Também: 'Big Brother': A expulsão de Renato e as críticas à mãe de Zena