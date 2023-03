Jéssica Pereira e Ricardo Pacheco queriam entrar juntos em 'O Triângulo', mas apenas um deles o conseguiu. O casal foi separado logo na primeira gala e só se voltou a juntar na segunda, já fora do jogo.

Juntos e em conversa aos jornalistas na manhã desta segunda-feira, dia 6 de março, os dois mostraram-se descontraídos com tudo o que aconteceu, embora Jéssica não esconda a desilusão sentida por não ter entrado.

"Não considero que tenha sido uma frustração. Claro que queria ter dividido esta experiência, mas o facto de ter lá ficado um de nós já foi bom", começou por dizer a participante de Paços de Ferreira.

Já Ricardo confessou que se sentiu "desorientado" com a saída da companheira, uma situação inesperada que lhe trocou as voltas.

Surpreendida com uma expulsão imediata logo à entrada na casa, Jéssica viu escapar o sonho de entrar num reality show, sensação que descreveu nesta mesma conversa: "Tem sido uma semana dura e tenho estado muito ansiosa. No domingo, nós entrámos lá a pensar que seríamos todos concorrentes e não percebemos nada do que lá aconteceu. Foi do tipo, a qualquer momento, tudo pode acontecer".

A entrada no jogo, no entanto, foi motivada por razões diferentes. Se Jéssica queria entrar parar ver cumprido um sonho antigo, já Ricardo apenas entrou para ver a companheira feliz. "Quando comecei a ver que íamos passando [nos castings] pensei: 'já me estou a lixar'", confessou Ricardo.

Por fim, Jéssica sublinha que continuará a tentar entrar num reality show, embora não lhe tenha sido prometido que será dada uma nova oportunidade aos concorrentes que ficaram de fora desta edição de 'O Triângulo'.

